Presos quatro homens com armas e droga em Itacoatiara

A polícia militar prendeu, na manhã deste sábado (20), quatro homens no município de Itacoatiara (269 km de Manaus), na Comunidade de Vila Batista, a 45 minutos da cidade, suspeito de envolvimento em crimes de tráfico de drogas e roubos no município.

A ação policial faz parte da operação “Águia”, deflagrada para minimizar as ações criminosas na cidade.

De acordo com a Polícia, Jonas Trindade de Araújo, 24 anos, Janderson Fernandes de Lima, 27 anos, Willian Bentes de Lima, 18 anos foram presos. Com eles, foram apreendidos entorpecentes e um revólver calibre 38, com seis projéteis intactos.

Após a confissão do trio, a Polícia chegou até um quarto homem, João Paulo Silva de Souza, de 27 anos, identificado como comparsa da quadrilha. Com ele, a Polícia encontrou mais material entorpecente.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Itacoatiara para que fossem tomadas providências e serão recolhidos à cadeia, após os procedimentos.

Raphael Sampaio

EM TEMPO