Presos oito envolvidos no desvio de R$500 mil em verbas públicas, em Manaus

Oito pessoas, suspeitas de desviarem R$ 500 mil em verbas públicas – que deveriam ser destinadas a professores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) – foram apresentadas pelo delegado Rafael Allemand, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), nesta sexta-feira (25).

Franklin Moisés Barbosa Veloso, 29, conhecido como ‘Frank’; Reginaldo de Souza Salgado, 45, o ‘Cacildes’; Adenauer Silva Seixas, 30, também chamado de ‘Natal’; Alex Souza da Silva, 30; Edivane Castro Pedroso, 40; Afonso Araújo Muniz, 50; Henrique Ferreira da Rocha, 49, e Jair Pereira Brandão Filho, 47, foram presos em locais distintos na manhã de ontem (24), entre as 6h e 9h30, segundo Allemand.

De acordo com o DRCO, foram cumpridos durante a ação, sete mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão, representados após cinco meses de investigações. O Allemand também informou que, com o grupo, foram apreendidos cinco notebooks, três impressoras, cartões e documentos falsificados, talões de cheques, celulares e uma máquina de produzir cartões.

Franklin foi preso na Rua D do Conjunto Vila da Barra, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Reginaldo teve o mandado cumprido na rua Vicente Reis, bairro São Jorge, Zona Oeste. Adenauer foi preso na rua da Amizade, localizada na Comunidade São João, na rodovia federal BR-174.

O casal Alex e Edivane foi preso na residência onde morava, na rua Dez de Julho, bairro Compensa, Zona Oeste. Os policiais cumpriram o mandado de prisão em nome de Afonso Araújo em via pública, na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, Zona Centro-Sul. Henrique e Jair tiveram as prisões efetuadas, respectivamente, na rua Júlio Lobo, Centro, e rua B do Conjunto Alberto Simonetti, no município de Autazes (a 113 quilômetros da capital).

A quadrilha

Rafael Allemand disse que Franklin seria o líder da quadrilha. Jair, sogro de Franklin e residente em Autazes, teria apresentado o genro a Henrique, ex-gerente de uma agência bancária daquele município. O diretor do DRCO explicou que Franklin acessava a internet para saber os nomes dos bolsistas da Fapeam contemplados em projetos, bem como os respectivos números de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

“Após essas informações, Franklin entrava em contato com Henrique, que descobria o número da conta e quanto a vítima possuía na conta bancária. A partir desse primeiro passo os outros integrantes entravam no esquema criminoso”, explicou Allemand.

Reginaldo, segundo Rafael, era o responsável por falsificar os documentos das vítimas. O homem falsificava cartões do banco e documentos pessoais dos titulares das contas. “Os documentos eram falsificados e as fotos utilizadas para identificação eram dos próprios presos”, contou.

Adenauer e o casal Alex e Edivane emprestavam as contas bancárias para a transferência das quantias. Conforme informações da equipe do DRCO, Afonso apareceu também como um dos nomes que recebeu valores na conta pessoal. “Para cada valor transferido na conta eles recebiam uma porcentagem”, revelou o delegado Rafael.

“A quadrilha agia há pelo menos dois anos e os crimes denunciados são todos do ano de 2014. Sabemos, até agora, de sete vítimas e um prejuízo que chega a meio milhão de reais. Os infratores responderão por organização criminosa, falsificação de documento público, estelionato e falsidade ideológica”, finalizou.

Ao término dos procedimentos cartorários os homens foram encaminhados à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Edivane será levada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). Todos ficarão à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria de comunicação