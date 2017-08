Presos ligados a FDN tentam matar pistoleiro do PCC em Parintins

Alex está preso na delegacia de Parintins, onde vai aguardar a transferência para Manaus – Divulgação

Alex Meireles da Silva, 41, que estava foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, escapou de ser linchado por detentos da Família do Norte (FDN), na noite de segunda-feira (28), dentro da Unidade Prisional de Parintins (369 km da capital). Ele é integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e é apontado como o pistoleiro da facção criminosa.

Alex fugiu de Manaus depois das rebeliões sangrentas que ocorreram na capital no início do ano. Ele se refugiou na zona rural de Barreirinha, onde foi localizado. A prisão ocorreu no dia 22 deste mês nas proximidades de Parintins numa área de floresta pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar.

Na delegacia, Alex contou ao delegado Adilson Cunha que fugiu para o interior do Estado com medo de morrer. “Ele disse que está jurado de morte pela facção criminosa Família do Norte por ter assassinado membros dessa facção na disputa por pontos de venda de droga em Manaus”, disse o delegado.

Espancamento

Alex Meireles foi transferido para o presídio de Parintins na tarde de ontem e, poucos minutos após dar entrada na unidade prisional, houve um tumulto. Os presos ligados à FDN foram para a área de isolamento do presídio e agrediram violentamente o pistoleiro do PCC. O diretor da unidade, Bosco Paulain, com ajuda da Polícia Militar, conseguiu resgatar o preso, que foi medicado e levado à carceragem da delegacia de polícia da cidade.

“Se ele voltar para cá ele vai morrer”, teria afirmado um dos presos que liderou o espancamento do presidiário.

“Com essa situação é impossível a permanência dele na penitenciária. Informamos o caso ao juiz Fábio César Olinto de Souza, que é o titular da Vara de Execuções, e ele determinou que o preso voltasse para delegacia até a sua remoção para capital do Estado”, informou o diretor.

Alex foi levado imediatamente para a delegacia do município e está em uma cela isolado dos demais presos.

Tadeu de Souza

Correspondente EM TEMPO

