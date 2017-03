Presos fogem por túnel em Humaitá

Sete detentos do presídio de Humaitá (a 590 km de Manaus) fugiram, na madrugada deste sábado (25), por um túnel cavado dentro de uma das celas e que dá acesso ao lado de fora da unidade prisional. Segundo a polícia, ao todo, oito detentos participavam da fuga, mas um preso foi recapturado pela Polícia Militar no momento em que saía do túnel. Dentro da cela, foi encontrado muito barro e instrumento para escavação, como uma pá.

Os fugitivos são Gerdeon José Duque, Carlito Matos da Silva, Luiz Clésio Macedo do Nascimento, Ronei Lopes da Silva, Raduan Oliveira Campos, Márcio Aires da Costa e Vagner Vieira Lemos.

De acordo com os policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), oito detentos cavaram o túnel do banheiro da cela até a parte externa. O local é estratégico, uma vez que não é possível visualizar a movimentação da parte de baixo das guaritas. Ainda segundo os policiais, as guaritas estavam sem

fiscalização, o local da fuga não tem iluminação. Os detentos chegaram a fazer uma calçada de cimento que cobria o caminho na parte interna do buraco para não cair barro.

Conforme os policiais, no presídio não há revistas diárias, o que facilitou a entrada do material e a escavação. A Polícia Militar flagrou a saída do último detento do presídio e conseguiu fazer a recaptura. Os policiais seguem fazendo rondas para recapturar os detentos, mas até o fechamento desta matéria ninguém foi encontrado.

O EM TEMPO tentou entrar em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), mas não obteve respostas.

Ana Sena

EM TEMPO