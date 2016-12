Presos comemoram o natal com as esposas no Compaj

Sem se intimidarem com o perigo, mulheres dividiram celas com detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado na rodovia BR-174, na noite de Natal. A ação liberou por mais de 24h a permanência de esposas e companheiras cadastradas na unidade e foi realizada pela primeira vez no sistema do Amazonas.

O projeto experimental, realizado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), tem o mote de humanizar e ressocializar os detentos com a participação da família. Mesmo admitindo que a medida traz riscos, o órgão garante que, se não houver registro de situações inconvenientes neste período, a liberação será permitida também na virada do ano.

“É obrigação do Estado cuidar dos seus cidadãos que são detidos por algum crime, para que eles sejam devolvidos para a sociedade melhores do que entraram. Precisamos fazer com que os internos se sintam como ser humano, com dignidade. O olhar para eles não deve ser de criminosos, mas de uma pessoa privada da liberdade que precisa de atenção para ser transformada”, destacou o titular da Seap, Pedro Florêncio.

Ainda este ano, de acordo com o secretário, foram estendidas as visitas familiares para os feriados, quebrando o paradigma anterior de que a família só poderia ver o detendo nos fins de semanas. Segundo Florêncio, a ideia principal do projeto é oferecer atenção mais humana ao homem encarcerado, não o afastando da família dele.

“Estamos fazendo apenas o que a lei manda. Dando assistências jurídica, médica, social e religiosa. As cadeias do Brasil só embrutecem e desumanizam as pessoas, então precisamos mudar esse paradigma. A melhor forma de ressocializar é fazer com que o preso se sinta integrado ao convívio social. Para isso, entendemos que ele precisa passar mais tempo com a família”, ressaltou.

Risco

Com relação ao possível perigo de falha no projeto, Florêncio assegurou que foi reforçado o esquema de segurança na unidade prisional para evitar possíveis fugas. Ele frisou que no interior das penitenciárias que adotaram projetos semelhantes, o risco de uma rebelião no momento de visita caiu quase a zero.

“Eles não vão fazer nada com os familiares. O que pode acontecer é uma fuga, mas não durante as visitas. Isso pode ocorrer de segunda à sexta-feira. E o nosso dever é trabalhar para evitar essa situação. No mais, estamos confiantes que esse projeto já deu certo. A gente não tem como medir os benefícios que essa ação traz, mas uma coisa é certa, eles vão estar muito mais felizes e tranquilos com a presença dos seus”, finalizou.

Famílias aprovam

A sensação de quem passou uma noite inteira dentro da penitenciária, mesmo sem ter cometido crime algum, foi de tranquilidade e segurança. Pelo menos é o que garante a dona-de-casa, Maria do Socorro Santos Costa, 33, esposa de um dos internos do Compaj, que elogiou o projeto experimental.

“Em nenhum momento senti medo, muito pelo contrário. A ceia foi descontraída. Foi a melhor coisa que a Seap fez nos últimos anos”, relatou.

Gerson Freitas