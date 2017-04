Presos cerram cadeados e grades na Vidal Pessoa

Neste domingo (30), por volta das uma hora, a 2ª Companhia Interativa Comunitária (2ª CICOM) foi acionada para averiguar uma tentativa de fuga na Cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a informação era que os internos tentaram fugir e estavam agachados fora da cela. Ainda conforme a polícia, a Força Tática e viaturas da 2ª Cicom foram até o local e após conferência dos detentos constataram que nenhuma fuga havia sido realizada, mas dentro da unidade havia duas celas com cadeados e grades cerradas.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que não ocorreu tentativa de fuga, mas que alguns internos se agitaram de madrugada. Além disso, quando a equipe de plantão foi verificar, “eles queriam conversar sobre algumas coisas. Foi uma forma de chamar atenção”.

