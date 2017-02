Presos ateiam fogo em delegacia de Codajás

Nesta sexta-feira (17), cerca de 32 presos que estavam na carceragem da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Codajás (município distante 239 km de Manaus), realizaram um motim com o intuito de provocar uma rebelião e fuga.

Na ocasião, foram queimados materiais inflamáveis, como roupas e colchões, e parte do teto da delegacia foi danificado. Procurados pela reportagem, a Polícia Civil do Amazonas e Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) não se pronunciaram sobre o caso.

Segundo parentes de presos da unidade prisional, o motim teve início após uma confusão entre detentos de duas celas. O motivo seria a falta de condições melhores na unidade prisional, pois os presos reclamam do mau cheiro e qualidade dos materiais que possuem no local, como colchões, televisões, geladeira e ventiladores.

Para conter o princípio de rebelião, as policiais civil e militar realizaram uma força-tarefa na unidade e evitaram, assim, que detentos fugissem ou até se machucassem por conta do incêndio proposital.

Isac Sharlon

EM TEMPO