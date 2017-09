Presos acusados de porte ilegal de arma e roubo de moto na Zona Norte

A dupla foi conduzida ao 15º Distrito Integrado de Polícia. Delegacia foram reconhecidos por populares que havia acabado de ser roubados pela dupla. A motocicleta recuperada foi entregue ao proprietário.

De acordo com a Polícia, a dupla foi abordada em uma motocicleta modelo Yamaha Factor 125, cor Roxa, placa OAI-0719, com restrições. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 32, sem munições e três aparelhos celulares.

O infrator maior de idade foi flagranteado no 15º DIP e o menor conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI). Eles estão à disposição da justiça.

