Presos acusados de furtarem refletores na Ponta Negra

A Polícia Militar, por meio do Pelotão de Ciclopatrulhamento, deteve na manhã desta terça-feira (6) uma dupla identificada como Irenilson Rodrigues Muniz e Júnior Fernandes da Silva. Ambos foram acusados pelos policiais, de furto de refletores no calçadão do Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com as informações dos policiais, que estavam em patrulhamento na área, após perceberem os homens em atitude suspeita, carregando um saco preto, nas proximidades do chafariz do calçadão, passaram a revistá-los. Durante abordagem, constatou-se que os homens carregavam refletores semelhantes aos da iluminação do chafariz do parque. Após averiguação junto aos funcionários da prefeitura, e por meio do número do tombamento patrimonial, constatou-se o furto do material, pertencente ao patrimônio público.

A dupla foi conduzida e apresentada ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais por parte da polícia judiciária.

