Preso taxista acusado de matar mulher e jogar corpo em bueiro

Homem confessou a assassinato da ex-mulher à Polícia-Foto: Divulgação

O taxista Daniel Gomes do Carmos, de 38 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (30), em cumprimento de mandato de prisão, pela morte da ex-companheira dele, Josenilce Rodrigues Marinho. O corpo da vítima foi encontrado no dia 26 de julho deste ano, em um bueiro na Rodovia Manoel Urbano, em Iranduba, município distante 27 quilômetros em linha reta da capital. A vítima tinha 24 anos.

De acordo com o delegado Bruno Fraga, titular da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), a prisão ocorreu por volta das 14h, na praça de alimentação de um shopping situado na Avenida Djalma Batisa, Zona Centro-Sul da cidade, após os policiais passarem o dia monitorando o infrator.

Saiba mais: Dois homens rendem e assaltam funcionários do Creas no Japiim

“No momento em que foi abordado Daniel não ofereceu resistência. Ele foi conduzido até a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Durante depoimento, o infrator confessou a autoria do crime e informou que havia matado a ex-companheira na noite do dia 25 de julho deste ano, após uma discussão, ocorrida no interior do taxi que ele utilizava para trabalhar”, declarou o titular da DECP.

A autoridade policial disse, ainda, que Daniel afirmou ter utilizado o fio de um carregador de celular para esganar a ex-mulher e jogou o corpo dela no bueiro. Em seguida abandonou o táxi que conduzia no local e empreendeu fuga. O infrator argumentou que a discussão entre ele e Josenilce teria sido motivada em razão do descumprimento de uma medida protetiva expedida contra ele, em março deste ano.

Daniel foi indiciado por feminicídio. Ao término dos trâmites legais em torno do caso o infrator deverá ser levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

EM TEMPO

Leia mais:

Câmera de segurança flagra execução de maquiador em salão no Vieiralves

Campanha: casal com nove filhos passa necessidades em casebre no Armando Mendes

Assaltante descobre que comparsa tinha caso com sua mulher e entrega parceiro à polícia