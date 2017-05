Preso procurado por roubo à escola na Avenida Torquato Tapajós

O foragido da justiça Luís Carlos de Pinheiro Meirelles, 27, suspeito de roubo majorado ocorrido em março deste ano, em uma escola da rede pública situada na Avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona Centro-Sul da capital, foi preso na tarde de segunda-feira (15).

De acordo com o delegado titular do 15º DIP, Leonardo Valença, no dia 21 de março deste ano o homem entrou na instituição de ensino e, em posse de uma arma de fogo, roubou aparelhos celulares de alunos e um notebook, bem público cedido à instituição. A ação criminosa foi registrada por câmeras do circuito interno de segurança do colégio.

Após chegarem à identidade do infrator, o delegado representou à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome de Luís Carlos. A ordem judicial foi expedida em 6 de maio deste ano, pela juíza Luciana da Eira Nasser, do Plantão Criminal.

“Cumprimos o mandado na tarde desta segunda-feira, em via pública, na Rua Bem-Bom, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte, após nove dias de investigação. Após prendermos o infrator, nós o conduzimos até o 15º DIP”, explicou a autoridade policial.

Luís Calos foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial o infrator será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria