Preso no Tarumã suspeito de integrar quadrilha especializada em assalto a coletivos

Edson Bragança de Souza, 18, conhecido como ‘Neymarzinho’, foi apresentado na manhã desta sexta-feira (16), na Delegacia Geral, suspeito de participar de uma quadrilha que pratica roubos nos coletivos de Manaus.

O homem foi preso na tarde dessa quinta-feira (15), por volta das 15h, na residência dele, situada na rua Praia do Atalaia, bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, em cumprimento a mandado expedido no dia 29 de agosto deste ano, pela juíza Eulinete Melo Silva Tribuzy, da 11ª Vara Criminal do Júri.

De acordo com o delegado Rodrigo Sá, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Edson é apontado como integrante de um grupo que pratica diversos assaltos a ônibus do transporte coletivo, em especial nas proximidades do Parque São Pedro, na avenida Torquato Tapajós e Tarumã.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações iniciaram há aproximadamente um mês, após a prisão de um outro integrante do bando, identificado como Jamilson Pereira Leal, 19, no dia 6 de agosto. A quadrilha também utiliza adolescentes para cometer as práticas ilícitas.

Edson Bragança foi atuado por roubo majorado, corrupção de menor e associação criminosa. Após os procedimentos cabíveis, ele será levado para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro da capital.

Por equipe EM TEMPO Online