Preso no AM bando que ostentava armas em rede social

A Polícia Militar de Boa Vista do Ramos, distante 269 km de Manaus, em linha reta, prendeu na madrugada desta quinta-feira, dia 18, integrantes de um bando criminoso do município e apreendeu, com eles, várias armas de fogo de fabricação caseira, além de facas e estoques.

De acordo com os investigadores, suspeitos se exibiam na rede social Facebook com armas de fogo caseiras e facas. Com o bando foi apreendido três armas de fogo de fabricação caseira, quatro facas e dois estoques

A Polícia informou que foram presos Marcelo Ferreira de Almeida, 22, Edimilson Faustino Lavareda Filho, 18, Ramon Rodrigues Freitas, 18. Dois adolescentes do sexo masculino de 15 anos e outra adolescente, com também 15 anos de idade, foram apreendidos.

Membros do bando afirmavam pertencer a uma organização criminosa denominada “Primeiro Comando do Crepe”. Denúncias de populares também ajudaram identificar o bando que foi detido durante uma briga ocorrida na Rua São Sebastião, Bairro Nossa Senhora de Fátima, popularmente conhecido por Crepe. A confusão teria sido motivada pelos jogos escolares quer estão sendo realizados no município.

Com informações da assessoria