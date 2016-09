Preso jovem envolvido em furtos no Centro de Manaus

Eduardo Souza da Costa, 21, foi preso pela prática de furtos no Centro de Manaus. A prisão ocorreu na tarde da última quarta-feira (14), em cumprimento de prisão preventiva.

De acordo com o titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Aldeney Goes, Eduardo recebeu voz de prisão em cumprimento a mandado expedido no último dia 14, pela juíza do Plantão Criminal, Patrícia Macêdo de Campos. O fato ocorreu no momento em que ele recebeu alta do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, Zona Centro-Sul de Manaus.

“Eduardo e um comparsa, que já está preso, foram denunciados por furtar aparelhos celulares e carteiras de pessoas pelas janelas de ônibus no Centro da capital. Ao prestar depoimento na delegacia, onde recebeu voz de prisão, ele fingiu estar passando mal, por conta de uma apendicite, e foi conduzido ao hospital. O pedido de prisão em nome dele foi atendido em tempo recorde. Após receber alta médica nós o prendemos”, explicou o delegado Aldeney Goes.

Conforme o titular do 24º DIP, Eduardo, juntamente com outros comparsas, são responsáveis por crimes contra o patrimônio praticados no Centro de Manaus. Na delegacia, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi identificado que o infrator já tem passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, furto e homicídio.

O jovem foi indiciado por furto qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da unidade policial Eduardo foi conduzido à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria