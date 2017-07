Preso homem que se passava por policial e oferecia vagas de emprego na SSP do Amazonas

Homem aplicava golpes e vendia cargos na SSP-AM

Um homem identificado como Paulo da Silva Queiroz, de 42 anos, foi preso por policiais do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP) na tarde desta segunda (17), apontado como estelionatário. A prisão ocorreu na Rua Madalena Frota, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade policial, Luis se passava por agente penitenciário e policial civil . Ele foi denunciado por aplicar golpes em 15 pessoas em Manaus, com promessa de venda de cargos comissionados na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Com o infrator foram apreendidos documentos de identificação falsos, incluindo crachás, além de documentos de terceiros, currículos e documentos de admissão das vítimas, indicando que ele oferecia vagas de emprego em troca de dinheiro e não honrava com o que prometia.

O homem será apresentado na manhã desta terça-feira à imprensa, na Delegacia Geral, localizada no Dom Pedro, zona Centro-Oeste da capital.

