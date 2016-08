Preso homem que roubou R$5 mil em semijoias da loja da irmã, na Zona Norte

O jovem Hélio de Azevedo das Chagas, 24, foi preso na manhã desta segunda-feira (29), após furtar a quantia de R$5 mil da loja de semijoias da irmã. O caso ocorreu na rua São Davi, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

De acordo como o titular do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jander Mafra, Hélio foi interceptado após a irmã, de identidade não revelada, formalizar a ocorrência na unidade policial.

“O delito ocorreu ontem (28), por volta das 18h. Na ocasião, a vítima estava trabalhando e não estava em casa, onde aconteceu o furto. Segundo a mulher, Hélio invadiu o imóvel após escalar um muro e entrou com facilidade no terreno porque os cachorros ‘conhecem’ o infrator. A vítima afirmou que quando chegou do trabalho encontrou os móveis revirados e bolsa em que as joias estavam havia desaparecido”, explicou Mafra.

Ao titular do 13º DIP, a vítima ainda disse que populares comentaram que Hélio estava tentando usar um cartão que ela guardava junto com as semijoias. Por conta da evidência, a autônoma deduziu que ele pudesse estar envolvido no furto. Com Hélio foram apreendidas algumas peças furtadas.

O rapaz foi autuado em flagrante por furto qualificado e pelo abuso de confiança. Após os procedimentos legais, ele será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria