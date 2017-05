Preso em Manaus suspeito de roubar celular e aliciar menina de 13 anos

Policiais do 24º Distrito Integrado de Polícia (Dip), com apoio da 24ª Cicom, prenderam, na manhã desta segunda-feira (29), um homem identificado como Marcone Gomes da Silva, 34, suspeito de roubar o celular de uma estudante de 13 anos, nas proximidades do colégio militar, na avenida Epaminondas, Centro, Zona Sul de Manaus.

O fato ocorreu em fevereiro, porém, após o crime, Marcone teria começado a abordar a vítima de forma constrangedora, chegando a passar as mãos em partes íntimas da menor em, pelo menos, uma oportunidade.

O caso foi denunciado no 24º Dip. Ao ser localizado pelos policias, Marcone foi preso e conduzido a prestar depoimento. Segundo a polícia, o suspeito foi ouvido, reconhecido pela vítima como autor do assalto e autuado pelo crime de roubo. Outro inquérito será aberto para apurar a conduta em relação à menor. Se for provado que Marcone também tentou aliciar a menina, ele poderá ser autuado em crime a ser definido.

O homem continua preso na carceragem do 24º Dip, onde deve ser ouvido novamente para explicar as acusações sofridas e pode ser liberado, o que vai depender do avanço das investigações.

Raphael Sampaio

EM TEMPO