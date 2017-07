Preso em Manaus homem suspeito de furtar mais R$ 400 mil em jóias no centro

Suspeito foi preso após análise das câmeras de segurança

Apontado pela Polícia como suspeito de furtar mais de R$ 400 mil em joias e relógios de uma importadora no Centro, Zona Sul de Manaus, Alexander Barros da Costa, de 23 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (18). De acordo com o delegado Marcos Paulo Graciano, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia, o furto aconteceu em novembro de 2016.

Alexander teria cometido o crime no Beco do Comércio, com ajuda de mais seis pessoas, ainda não identificadas. Além do crime que motivou sua prisão, outra tentativa malsucedida de furto, em uma segunda importadora, no mesmo endereço, ajudou a equipe de investigação. Na ocasião, o toque do alarme teria espantado os suspeitos, que fugiram sem levar nada. Câmeras de vigilância auxiliaram na identificação do suspeito.

Alexander foi preso no bairro Cidade Nova, em cumprimento ao mandado expedido pelo juiz plantonista Anésio Rocha Pinheiro, pelo crime de furto qualificado, e vai aguardar julgamento no Centro de Detenção Provisória Masculino.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

