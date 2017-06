Preso em Manacapuru moto-taxista investigado por estuprar enteada de 13 anos

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Manacapuru – Foto: Divulgação

Um moto-taxista de 34 anos, de nome não revelado pela Polícia, foi preso nesta terça-feira (20), em Manacapuru, a 68 Km de Manaus, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela juíza da 1ª Cara Criminal daquela cidade, Vanessa Mota. O homem é investigado pelo crime de estupro de vulnerável da enteada dele, uma adolescente de 13 anos.

De acordo com a delegada Roberta Merly Farias, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DIP) de Manacapuru, o caso foi registrado pela mãe da menina em junho do ano passado e o mandado de prisão aconteceu este ano. ”A genitora registrou Boletim de Ocorrência contando que, de acordo com a adolescente, desde os 9 anos de idade, o padrasto a obrigava a manter relações sexuais com ele todas as vezes que a mãe dela saia para o trabalho. Só agora que o fato veio à tona”, informou Roberta Merly.

A delegada da DEP de Manacapuru informou, também, que o processo criminal contra o moto-taxista está em segredo de justiça, por isso não a Polícia Civil mantem em sigilo o nome do infrator. “Na época que começamos a investigar o caso, a adolescente e a mãe foram encaminhadas para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) da cidade para ser acompanhada por profissionais”, disse Roberta Merly.

A autoridade policial informou ainda que, depois de procedimentos policiais cabíveis, o moto-taxista foi ouvido em depoimento, encaminhado ao hospital de Manacapuru para a realização de exame de corpo de delito e, em seguida, autuado pelo crime de estupro de vulnerável.

O infrator vai ficar preso na carceragem daquela unidade policial à disposição da 1ª Vara Criminal do município.

