Preso em Coari mais um dos suspeitos de matar e esquartejar jovem em Manaus

Gênesis Da Silva Lopes, vulgo ‘Capataz’, foi preso na manhã desta quarta-feira (19), em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), em cumprimento a mandado de preventiva expedido pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri em Manaus. Ele é suspeito de ser um dos coautores da mote e esquartejamento de Ana Carolina Nascimento dos Santos, 18, em novembro do ano passado na capital, onde as partes do corpo foram espalhadas em diversas locais.

A prisão de ‘Capataz’ foi efetuada por volta das 8h, nas proximidades do Conselho Tutelar, bairro União, por policiais civis lotados na Delegacia Interativa de Polícia de Coari.

Ainda não há informações sobre a transferência do suspeito para Manaus, mas tão logo ele seja interrogado será conduzido para a Unidade Prisional de Coari.

Portal EM TEMPO