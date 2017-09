Preso é executado dentro de presídio em Coari, no AM

Raileson foi preso no dia 28 de agosto em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de homicídio – Divulgação

O interno identificado como Raileson Marques Pinheiro, de 22 anos, foi executado a tiros de escopeta, na manhã desta quarta-feira (6), dentro do presídio do município de Coari ( a 363 Km de Manaus).

De acordo com o comandante do 5° Batalhão de Polícia Militar ( BPM) de Coari, major Pedro Moreira, a execução aconteceu durante o banho de sol, após homens, ainda não identificados, serem vistos ao lado de fora da cadeia, jogando armas por cima do muro, para dentro da unidade.

“A informação que a gente tem é que jogaram armas para dentro do presídio, durante o banho de sol e logo em seguida aconteceu o crime. O suspeito do assassinato é outro interno identificado como Sarney. A situação já está controlada e os presos estão nas celas. Não aconteceu rebelião. Foi somente essa morte”, falou o major, negando a informação que circulou em grupos de Whatsapp sobre uma possível rebelião.

Foragido da justiça

Raileson era foragido da justiça e foi preso no dia 28 de agosto deste ano, durante a ‘Operação Coari Segura’ em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de homicídio. Raileson, segundo a polícia, fazia parte de um grupo que estava causando desordens na cidade de Coari e deixando a população em pânico.

Conforme o Major Pedro Moreira, a morte de Raileson pode ter sido motivada por uma briga entre quadrilhas rivais. “Raileson fazia parte da quadrilha do Ilcemar Coelho, mais conhecido como”Cimazinho”, que é rival do “Nego do Catara” e “Mata-Porco”, ambos estão cumprindo penas em unidades prisionais de Manaus. O Sarney, que é suspeito de cometer o crime, é irmão do “Nego do Catara”, disse o delegado.

Corpo do interno

O corpo do interno, segundo o major, ainda está dentro da unidade prisional, pois a policia do município, aguarda a decisão do juiz e do promotor da cidade se a corporação local irá realizar uma revista no presídio ou se uma equipe de Manaus será enviada para realizar o procedimento.

Mara Magalhães

EM TEMPO

