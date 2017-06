Preso é encontrado morto e enforcado com corda de lençol no CDPM

O fato aconteceu na manhã deste sábado (24) – Arthur Castro

Um detento de 54 anos, foi encontrado morto e enforcado com uma corda de lençol no pescoço no banheiro de uma cela do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado na BR-147 (Manaus-Boa Vista). O fato aconteceu na manhã deste sábado (24) e está sendo investigado como um possível suicídio.



De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o homem foi encontrado por volta das 5h30, no procedimento de entrega do café.

“A Seap esclarece que o interno havia relatado semanas atrás que desejava tirar a própria vida, tendo inclusive externado essa situação para os familiares”, disse o comunicado.

Ainda segundo a assessoria, os cinco internos, que dividiam a cela com o detento, serão ouvidos para esclarecimento dos fatos. A Seap não divulgou mais informações sobre o caso.

EM TEMPO

Com informações da assessoria