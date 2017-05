Preso dono de bar na Compensa com droga e arma de fogo

A Polícia Militar deteve em flagrante na noite de domingo (28), durante a Operação “Onça XII”. um homem com drogas arma de fogo sem registro. A prisão ocorreu no bairro Compensa 2, zona Oeste.

Ao realizar fiscalizações em bares da região, a Polícia verificou indícios de consumo de drogas em um bar localizado na esquina da Avenida Oscar Borel, com Rua Fortaleza e passou a realizar buscas entre os frequentadores. Durante a abordagem, o próprio proprietário do bar foi preso. Com ele, foram encontradas uma arma de fogo calibre 32 com seis munições intactas e uma quantidade de 52 gramas de droga com aspecto de cocaína, além de uma balança de precisão.

O homem recebeu voz de prisão diante do flagrante e foi apresentado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.