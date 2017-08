Preso apontado como assassino de engenheiro agrônomo do Incra em Manaus

Homem é apontado pela Polícia como autor da morte de engenheiro agronômo -Foto: Divulgação

Um homem identificado como Ronei Bras de Souza, de 23 anos foi apresentado pela Polícia na manhã desta terça-feira (1) como autor do homicídio do engenheiro agrônomo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) Elmi Vaz de Oliveira, ocorrido no dia 5 de janeiro deste ano, no Ramal Santa Cecília, quilômetro 30 da rodovia estadual AM-010. A vítima tinha 55 anos.

De acordo com delegado Torquato Mozer, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a prisão de Ronei foi realizada na última quarta-feira, dia 26, no município de Maués, distante 276 quilômetros em linha reta da capital. O mandado de prisão temporária em nome de Ronei, com prazo de 30 dias, foi expedido no dia 20 de abril.

Conforme informações da Polícia, Ronei era funcionário da vítima e trabalhava limpando o terreno de Elmi. Ele cometeu o crime após ter cobrado do engenheiro o pagamento do salário dele, cerca de R$ 2 mil, que estava atrasado. O suspeito relatou, em depoimento, que a vítima teria dito que só iria pagá-lo quando retornasse de uma viagem.

No dia do crime, o infrator aguardou o momento em que o patrão estava se preparando para jantar na casa de vizinhos e desferiu sete golpes de terçado na vítima. Em seguida fugiu para casa onde morava, alegando que Elmi tinha sido vítima de roubo e que quatro homens teriam sido autores do crime.

Delegado Torquato Mozer concedeu entrevista sobre elucidação do crime -Foto: Divulgação

“Ronei criou um factoide para tentar encobrir esse homicídio. Na verdade, foi um plano arquitetado em razão de dívidas de serviços que Elmi tinha com o infrator. No dia do crime Elmi iria sair para jantar na casa dos vizinhos, momento em que foi surpreendido pelo funcionário com um golpe de terçado na perna. A vítima caiu no chão e, em seguida, recebeu mais seis golpes”, disse Mozer.

O filho da vítima, o soldado da Força Aérea Brasileira (FAB) Herlon Vaz da Costa Oliveira, esteve presente na coletiva e destacou que o jovem enviou mensagens a ele, contando uma história fantasiosa em torno da morte do engenheiro. “Já desconfiávamos que Ronei seria o autor do crime, pelas mensagens de texto e áudios que ele me enviou. Tudo indicava que a história que ele contou em torno da morte do meu pai era inventada. Eu e toda a minha família nos sentimos aliviados pela elucidação do crime”, declarou.

O infrator também é investigador por um homicídio ocorrido em setembro de 2016, no município de Maués, tendo como vítima Andresson Lopes de Lima. O jovem também tem passagem por furto naquele município.

Torquato Mozer afirmou que irá representar junto à Justiça a conversão do mandado de prisão temporária para prisão preventiva em nome do infrator.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

