Presídio do Puraquequara passa por varredura na manhã desta segunda-feira

Militares das Forças Armadas e as Forças Estaduais de Segurança realizam, na manhã desta segunda-feira (17), uma operação de varredura e revista na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

A Operação iniciou às 6h com a presença de militares do Exército, grupos especializados das policiais Militar e Civil, agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), além do apoio do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Eletrobrás, Marinha e Aeronáutica.

Nesta tarde a SSP deve divulgar o balanço da operação, em uma coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Com informações da assessoria