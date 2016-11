Presidente turco ameaça abrir fronteiras para imigrantes com destino à Europa

Após o Parlamento Europeu pedir a suspensão nas negociações para a entrada da Turquia na União Europeia, o presidente Recep Tayyip Erdogan ameaçou “abrir as fronteiras” para que os imigrantes cheguem novamente em massa ao continente europeu. As informações são da Agência ANSA.

“Se a Europa nos atacar muitas vezes, nós permitiremos que os refugiados ultrapassem a fronteira. Vocês nunca trataram a humanidade de maneira honesta e não se preocuparam com as pessoas de maneira justa. Vocês não recolheram as crianças [que se afogaram] no Mediterrâneo”, acusou Erdogan.

Segundo o mandatário, são os turcos que estão com os maiores ônus da crise. “Somos nós que estamos alimentando cerca de 3,5 milhões de refugiados. Vocês não mantiveram as promessas”, disse o mandatário, lembrando do acordo firmado entre as partes para frear a chegada de imigrantes ilegais.

O porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, por sua vez, afirmou que os europeus estão “plenamente empenhados em fazer funcionar o acordo com a Turquia” e que os contatos “em nível técnico e político” continuam sendo realizados.

Erdogan já havia dito na quarta-feira (23) que a União Europeia vem falhando em cumprir suas promessas, especialmente quanto a liberação da necessidade de vistos para os turistas turcos.

