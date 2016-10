Presidente Michel Temer vota em São Paulo

O presidente Michel Temer votou às 8h na Pontifícia Universidade Católica (PUC), Zona Oeste da capital paulista. Acompanhado apenas de assessores e seguranças, Temer falou rapidamente com a imprensa, desejou a vitória da democracia e informou que voltará ainda neste domingo (2) para Brasília.

No mesmo colégio eleitoral, votou o presidente do PT, Rui Falcão. Ele disse confiar num bom desempenho do candidato do partido à reeleição, o prefeito Fernando Haddad. “A expectativa é muito favorável, ele fez um grande governo, mudou a vida da cidade e as pesquisas indicam que nós estamos no segundo turno”, disse ele.

Por Agência Brasil