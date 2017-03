Presidente Figueiredo terá internet por fibra ótica a partir de abril

A partir do próximo mês, o município de Presidente Figueiredo passará a distribuir internet banda larga por meio de rede de fibra ótica. A novidade foi anunciada na tarde desta quarta-feira (22), pelo prefeito Romeiro Mendonça, e seu vice, Mário Abrahão, ambos do PDT, durante reunião com o secretário de Indústria e Turismo, Alexandre Lins, e empreendedores do ramo comercial.

Na ocasião, foram discutidas estratégias para movimentar o setor financeiro durante a Festa do Cupuaçu, que será realizada entre os dias 28 e 30 de abril. O encontro aconteceu na sede da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) no município.

De acordo com o prefeito Romeiro Mendonça, a rede de fibra ótica será instalada no município em abril. O evento que marca o início desse novo momento para a cidade será realizado na Praça da Vitória, durante a Festa do Cupuaçu.

“Estaremos vivendo um momento festivo, ideal para comemorar mais um avanço para Presidente Figueiredo. Prover internet para o município fazia parte dos meus projetos de campanha, e agora será cumprido”, afirmou o prefeito.

Romeiro informou que o sinal será transmitido por torres localizadas ao longo da BR-174.

Festa do Cupuaçu

Cerca de 300 comerciantes, atuantes nos ramos de hotelaria, bares e restaurantes, compareceram à reunião e puderam ouvir os projetos e estratégias para a realização da Festa do Cupuaçu, evento tradicional da cidade, em que a prefeitura estima receber em média 300 mil pessoas durante os três dias de festa.

“Assim como no Carnachoeira, pretendemos aquecer o setor financeiro do município e obter resultados positivos. Torno a dizer, o turismo é atividade econômica que dá resultados imediatos à nossa cidade. É por esse motivo que a prefeitura tem se empenhado para realizar uma grande festa, contando com o apoio e a organização dos comerciantes, que estarão recepcionando e servindo os turistas e visitantes”, disse.

Em seu discurso, o vice-prefeito Mário Abrahão falou de projetos futuros para o setor de turismo. “Está em nossos planos tornar Presidente Figueiredo uma das maiores cidades turísticas do país. Temos capacidade para isso. Basta investirmos de maneira segura e aproveitarmos as oportunidades. O recurso que será investido na Festa do Cupuaçu, por exemplo, será convertido em benefícios para os comerciantes. Assim como no Carnaval, iremos aquecer a economia. Mas não vamos nos contentar apenas com isso. Temos de crescer cada vez mais. Posso garantir que seremos uma cidade turística bem-sucedida”, afirmou o vice-prefeito.

De acordo com o secretário de Turismo, Alexandre Lins, será adotada a mesma parceria firmada com os comerciantes no período do Carnachoeira. “Os empreendedores do ramo de hotelaria e alimentação irão oferecer preços baixos para atrair mais visitantes e turistas. Essa medida deu certo na primeira festa e, com certeza, teremos um retorno ainda maior na Festa do Cupuaçu. No dia do evento, o público vai poder conferir e comprar os produtos oferecidos na 21a. Feira Agroindustrial. Estamos nos organizando para fazer dessa edição um sucesso”, garantiu.

Com informações da assessoria