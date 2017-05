Presidente Figueiredo será consagrado à Padroeira do Brasil em comemoração ao Ano Mariano

No próximo domingo (28), Presidente Figueiredo participará da coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida e será consagrado à Padroeira do Brasil, como parte das comemorações do Ano Nacional Mariano, que lembra os 300 anos da aparição milagrosa da santa ocorrida no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. A solenidade será realizada pela igreja católica local a partir das 17h30.

O evento, que conta com o apoio da prefeitura, será iniciado com uma procissão. Os fiéis sairão do Parque do Urubuí até a paróquia local, localizada no Centro da cidade. De acordo com o padre Ronaldo Araújo, líder da igreja católica no município, o evento parte de uma série de atividades que vem sendo realizadas em todo o país desde o dia 12 de outubro de 2016 em razão do ano comemorativo.

Ainda segundo o padre Ronaldo, desde o início do mês estão sendo realizadas peregrinações nas comunidades rurais de Presidente Figueiredo, com intuito de convidar os fiéis para participarem da solenidade.

Para o prefeito Romeiro Mendonça (PDT), o momento tem importância singular, visto que o município será consagrado pela Padroeira do Brasil. “Será um evento muito importante para a nossa cidade. A devoção à Nossa Senhora de Aparecida simboliza um ato de fé. Eu e minha família estaremos de coração aberto para agradecer e pedir proteção”, afirmou o prefeito.

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a celebração dos 300 anos representa uma grande ação de graças. Em virtude do tricentenário, algumas regiões do país têm recebido a imagem peregrina da santa.

Programação

Após reunião com o padre Ronaldo Araújo, a Secretaria Municipal de Cultura e Eventos (Semcult) divulgou, nesta terça-feira (23), a programação para o evento. Segundo a Semcult, o ato religioso será dividido em dois momentos. Primeiramente, será realizada uma carreata, que sairá do Urubuí até o templo cristão.

Após a solenidade realizada na paróquia, os fiéis seguirão, em forma de cortejo, até a Praça da Vitória, no Centro, onde irá ocorrer uma grande missa em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida e a consagração do município.

“Por se tratar de um evento religioso, esperamos receber um grande número de fiéis. O evento contará com um palco cênico, confeccionado por artesãos da cidade. Toda a estrutura de som e iluminação será concedida pela prefeitura. O evento já é realizado tradicionalmente no município, mas este ano receberá um tratamento diferenciado, tanto pela igreja, quanto pela prefeitura”, disse o secretário de Cultura, Walter Yallas. Na oportunidade, as bandas Raízes Caboclas e Arcanjos do Senhor farão apresentações musicais.

Jubileu

A imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no ano de 1717, no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Neste ano, o acontecimento histórico completa 300 anos.

Em comemoração à data, o Santuário Nacional de Aparecida vem promovendo desde o dia 12 de outubro de 2016, uma programação devocional e obras de fé para celebrar o tricentenário.

Imagens peregrinas da santa estão sendo enviadas a diversas arquidioceses espalhadas pelo país. De acordo com instituição católica, serão colhidas, durante as peregrinações, porções de terra das capitais brasileiras para compor uma coroa especial para Nossa Senhora Aparecida.

Com informações da assessoria