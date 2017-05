Presidente Figueiredo receberá exposição de flores ornamentais

A Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo (PMPF), anunciou, neste sábado (6), o 1º Festival de Flores de Holambra, que será realizado no município entre os dias 17 e 21 deste mês, na Praça da Vitória, Centro da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Comércio (Semtec), o evento reunirá mais de 150 espécies de flores e outras plantas, que ficarão expostas à apreciação do público.

“O Festival de Flores de Holambra é um evento tradicional no estado de São Paulo, na cidade que dá nome ao evento, uma das maiores produtoras de flores ornamentais da América Latina. Presidente Figueiredo também irá realizar um evento semelhante. E o acesso à exposição será gratuito”, informou o secretário Alexandre Lins.

Entre as espécies que serão expostas e comercializadas estão orquídeas, samambaias, helicônias, cactos, rosas, begônias, tuias, bonsais, plantas carnívoras, além de frutíferas e ervas medicinais.

Ainda de acordo com a secretaria, durante os cinco dias de evento, servidores da Semtec irão dar orientações aos visitantes acerca dos cuidados com as plantas. O evento também contará com exposição de artesanato, espaço gastronômico e shows musicais. Mais detalhes sobre a programação serão divulgados nos próximos dias.

