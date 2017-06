Presidente Figueiredo ganha ‘Ronda Comunitária’

Com o objetivo de garantir mais segurança e bem-estar à população de Presidente Figueiredo, o prefeito Romeiro Mendonça, e o vice-prefeito, Mário Abrahão, implantaram, no início desta semana, o projeto Ronda Comunitária, que vai intensificar o monitoramento nas ruas da cidade para inibir práticas que coloquem em risco a vida dos moradores. A iniciativa recebe apoio do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-PF).

De acordo com o vice-prefeito, Mário Abrahão, o Ronda Comunitária foi desenvolvido com intuito de intensificar os trabalhos que já estão sendo desempenhados na cidade. Segundo ele, a prefeitura se integrou aos órgãos de segurança pública do município para garantir a devida tranquilidade às pessoas.

“Entendemos que oferecer segurança faz parte das tarefas de um governo comprometido com a população. No mês de abril, implantamos o CICC municipal, que possui estrutura e aparato tecnológico necessário para dar essa garantia aos moradores. Temos arquitetado, diariamente, outras estratégias para aprimorar ainda mais o trabalho na área da segurança. Além do monitoramento das câmeras que foram instaladas no município, agora, os bairros de Presidente Figueiredo contarão com o patrulhamento ostensivo da Guarda Municipal”, explicou o vice-prefeito.

O diretor-presidente da Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTU) e coordenador do Centro Integrado de Controle e Comando Municipal (CICC-PF), coronel Euler Cordeiro, afirma que o patrulhamento inibe práticas criminosas. A cada 15 minutos, dois agentes da Guarda Municipal estarão realizando ronda nas ruas da cidade.

“Foi determinado pela nova gestão que se fizesse todos os esforços possíveis para promover qualidade na área da segurança. Diante disso, todas as entidades municipais, estaduais e federais envolvidas na segurança pública se integraram a esse planejamento para oferecer, de fato, bem-estar aos moradores de Figueiredo. Depois da implantação do CICC, outras medidas estão sendo adotadas para reforçar o monitoramento da cidade, a começar pela integração dos órgãos públicos ao novo sistema, e o patrulhamento que será realizado, também, pela Guarda Municipal, o que antes era feito somente pela Polícia Militar”, disse Euler Cordeiro.

Resultados

O titular da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), coronel Dan Câmara, assegura que a implantação do CICC é um avanço significativo para a segurança da cidade, bem como os projetos paralelos ao novo sistema. “Sem dúvidas, toda essa estrutura montada na área da segurança beneficia o município que, após a implantação do CCIC, já conta com um saldo bastante positivo no que concerne à segurança local”, afirmou.

Ainda de acordo com Dan Câmara, após a implantação do CICC, foram apreendidos vários carros roubados, além de recapturados presos foragidos do complexo presidiário de Manaus.A identificação dos carros e dos fugitivos foi possível devido ao sistema ACR, que identifica placas de veículos e faz leitura facial.

A comunidade Portelinha, por exemplo, considerada antes como área vermelha no município, agora conta com iluminação pública, câmeras de monitoramento 24 horas e a patrulha do Ronda Comunitária. O local passou a ser uma área pacificada e segura, devido a presença constante de guardas municipais.

No início da semana, moradores fizeram festa para comemorar esses avanços, visto que tempos atrás o lugar era dominado por traficantes, que realizavam o comércio ilegal de drogas. “Nossa comunidade está mais tranquila e sem movimentação de bandidos. Agora, nem precisamos denunciar, pois a guarda municipal está sempre por aqui, o que afasta os criminosos. Sem contar as câmeras, que também garantem mais segurança para a gente”, disse uma dona de casa residente no local.

Com informações da assessoria