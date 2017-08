Presidente Figueiredo abre inscrição para processo seletivo em educação

A Prefeitura de Presidente Figueiredo (AM) abre processo seletivo para 333 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade na área da educação. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 3,772,40. As inscrições podem ser feitas nos dias 28 e 29 de agosto, no Centro de Inclusão Digital, localizado na Rua Paracuíba, s/nº, na própria cidade.

De acordo com a prefeitura, a seleção será feita por meio de análise de currículo e entrevista

(veja o edital no site do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas – edição de 21 de agosto, a partir da página 48).

