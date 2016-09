Presidente do TCE-AM recebe medalha do Tribunal de Contas mineiro

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Ari Moutinho Júnior, será uma das 32 personalidades agraciadas, nesta sexta-feira (9), com o Colar do Mérito de Contas Ministro José Maria de Alkmim, concedida pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). A solenidade acontecerá, às 17h, em Belo Horizonte (MG), no auditório Vivaldi Moreira, na sede TCE-MG.

Além do conselheiro Ari Moutinho Júnior, recebem a condecoração o presidente do Tribunal de Contas de Portugal, Carlos Alberto Lourenço Morais Antunes, e os conselheiros-presidentes do TC do Distrito Federal, Antônio Rainha; de São Paulo, Dimas Ramalho; e o do Paraná, Ivan Bonilha, entre outras autoridades do Judiciário, Legislativo, Executivo e Forças Armadas, escolhidas pelos conselheiro do TCE-MG, em reunião secreta.

Instituída pela Resolução Nº 12 de 1995 do TCE-MG, a medalha Ministro José Maria de Alkmim é a mais alta condecoração da Corte de Contas mineira e reconhece o mérito de personalidades ou instituições de todo o país que tenham prestado relevantes serviços ao Tribunal de Contas. O colar ao conselheiro Ari Moutinho Júnior foi sugerida, como personalidade de alta expressão, pelo presidente do TCE-MG, conselheiro Sebastião Helvecio Ramos de Castro, e aprovada por unanimidade pelo colegiado. Sebastião Helvecio também preside o Instituto Rui Barbosa, uma associação civil de estudos e pesquisas dos Tribunais de Contas do país.

Ao falar da escolha de seu nome para receber a honraria, o conselheiro Ari Moutinho Júnior agradeceu ao colegiado do TCE-MG pela unanimidade e, em especial, ao conselheiro-presidente Sebastião Helvecio, por quem nutre uma grande admiração pela vasta capacidade técnica e humana. “Sinto-me honrado pelo reconhecimento do Tribunal de Contas mineiro, considerado um dos Tribunais de Contas modelo para o resto do país. Essa condecoração é uma homenagem aos valorosos servidores da Corte de Contas, que fazem com que o TCE-AM seja um tribunal reconhecido em vários setores na área de Controle”, comentou.

