Presidente do STF vem a Manaus ver situação carcerária

A revista Valor Econômico publicou reportagem, na tarde desta terça-feira (3), informando que a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) vem a Manaus na próxima quinta-feira (5). Segundo a publicação, ela estaria preocupada com a situação carcerária de Manaus.

Segundo a revista, Cármen Lúcia afirmou que a situação “é grave e vai explodir”.

Em Manaus, a ministra se reúne com todos os presidentes dos Tribunais de Justiça da região Norte para tratar do conflito entre as facções criminosas. Os presidentes dos TJs do Maranhão e do Rio Grande do Norte, onde a Família do Norte (FDN) também atua, devem ser convidados para o encontro.

Antes de vir à Manaus, Cármen Lúcia conversa com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que esteve na cidade nesta segunda e terça-feira.

Portal EM TEMPO