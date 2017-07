Presidente do Princesa fará protesto na CBF contra árbitro

Revoltado e ávido por justiça, o presidente do Princesa do Solimões, Modesto Alexandre, afirmou na noite desta segunda-feira (17), que vai entrar com um protesto contra o árbitro Marcelo Alves dos Santos (MT), junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O juiz apitou Princesa e Gurupi-TO, no último domingo (16), no jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato, cujo empate eliminou o Tubarão do Norte.

De acordo com o dirigente, o responsável pelo trio de arbitragem prejudicou a equipe, ao expulsar dois jogadores, o que culminou no empate do adversário, já nos acréscimos da partida. “Vou fazer uma denúncia junto à CBF para ver se ao menos dá uma punição ao árbitro, porque ele não tem a menor condição de apitar um jogo como esse que trabalhou no Campeonato Brasileiro. Vamos entrar com a denúncia contra a arbitragem”, disse.

Ainda segundo Alexandre, o atleta Gelvane, que foi expulso por fazer “cera”, ficou internado e só foi liberado ao meio-dia desta segunda-feira (17), comprovando que, de fato, se lesionou na jogada em que recebeu cartão vermelho.

“O nosso atleta que o árbitro disse que estava fazendo cera, infelizmente, ficou internado a noite toda de domingo e foi liberado ao meio-dia desta segunda-feira. Nós fizemos uma ressonância magnética, mas graças a Deus a lesão na coluna do Gelvane não foi tão grave. O cara (árbitro) acha que tem de julgar do jeito dele, mas não é assim. A atuação dele foi desastrosa e vamos informar à CBF nossa indignação”, esbravejou.

Depois de empatar na primeira partida da segunda fase do Brasileirão em 3 a 3, em Manacapuru, o Princesa precisava vencer para avançar na competição. E conseguiu ter essa vantagem até os 46 minutos do segundo tempo.

Dispensa de jogadores

Segundo o dirigente, após a eliminação, o clube quitará todas as dívidas com o elenco. Modesto informa que a folha mensal girava em torno de R$ 70 mil.

“Todo nosso planejamento de dinheiro acabou nesse jogo, mas não vamos ficar devendo nenhum atleta, nenhum mesmo, porque daqui para sexta-feira vamos pagar todos eles. Estamos esperando o recurso da Prefeitura de Manacapuru, que o prefeito ficou de ajudar, estipulado em R$ 20 mil por mês. Com esse dinheiro, vamos pagar o resto das contas e juntar para o ano que vem”, explicou.

Paulo Rogério

EM TEMPO