Presidente do INSS afirma que reforma da Previdência Social é necessária

“A mudança da Previdência Social é essencial para controlar o reflexo dos gastos na economia do país”. A afirmação foi dada pelo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Gadelha, que esteve, na semana passada, no Amazonas, onde participou da inauguração de novas agências do órgão, no interior do Estado.

Gadelha apontou ainda que o INSS atende hoje mais de 33 milhões de brasileiros e pagou, em 2015, R$ 425 bilhões em benefícios previdenciários, equivalente a 8% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Em entrevista exclusiva ao EM TEMPO, Gadelha falou sobre o futuro da Previdência no Brasil.

EM TEMPO – Os valores gastos pelo governo federal com a Previdência Social, que ultrapassam setores como educação e saúde, representam um vilão ao equilíbrio das contas públicas?

Leonardo Gadelha – A gente precisa enxergar o INSS como um ombro amigo da população brasileira e por meio da ótica do impacto social positivo que produz. Todos os recursos que pagamos, na maioria das vezes, pagamos de forma adequada para pessoas que fazem jus a tal benefício, por ter trabalhado a vida inteira ou por ter uma condição específica que requer atenção especial do estado.

EM TEMPO – Como o INSS avalia a reforma da Previdência Social?

LG – A reforma da Previdência é necessária para dar maior controle do reflexo dos gastos na economia. Ainda que o INSS não participe da formulação, por ser apenas um órgão executor, o governo federal tem um compromisso social forte e vai encontrar uma forma de dar ao mesmo tempo sustentabilidade ao sistema e ao cidadão, que mais precisa do uso, os benefícios previdenciários.

EM TEMPO – Como a reforma da Previdência Social pode destituir os gargalos que causam os déficits nos gastos públicos?

LG – É óbvio que temos alguns gargalos, mas nós podemos e devemos aprimorar nossos controles internos e podemos e devemos aprimorar a legislação, mas sempre tendo em vista o enfoque do cidadão brasileiro.

EM TEMPO – O que pode ser feito para evitar prejuízos futuros com aumento da população idosa no Brasil, nos próximos anos?

LG – Temos uma transição demográfica bastante intensa. As famílias têm, cada vez mais, menos filhos, e as pessoas estão vivendo por mais tempo. Precisamos fazer ajustes para equilibrar a balança da população economicamente ativa, que produz riqueza para a parcela idosa da população, que está aumentando, para entregar um produto final que seja bom para os cofres públicos e para os cidadãos brasileiros.

EM TEMPO – Para finalizar, o que motiva o INSS a estar mais presente nos municípios do interior do Amazonas?

LG – A constituição federal diz que devemos trabalhar para diminuir as desigualdades interregionais. Se essas comunidades estão distantes do poder público, elas não são tratadas da mesma maneira pelo estado como as cidades dos grandes centros urbanos. A população distante é tão importante para o Brasil quanto a das cidades.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO