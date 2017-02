Presidente do FPS faz entrega de implementos para associação de produtores de Caapiranga

Beneficiada há seis meses pelo Fundo de Promoção Social (FPS), a Associação de Desenvolvimento Rural dos Produtores do Membeca (Aderprom) começa a colher os frutos do apoio à mecanização. A produção aumentou e o mercado de vendas está em expansão, gerando dinheiro e estimulando os trabalhadores a produzirem mais. A associação, que fica no município de Caapiranga (distante 133 km de Manaus), recebeu a visita do governador José Melo e da primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, neste sábado (18), durante a inauguração da estrada do Membeca, onde foi feito o anúncio de um pacote de investimentos.

Localizada na comunidade São Jorge (a 32 km de Caapiranga) a associação foi contemplada com um trator agrícola com implementos a partir de um termo de fomento do FPS. O investimento totalizou R$ 595,5 mil e incluiu seis máquinas que facilitam a produção e escoamento, como perfurador de solos, grades aradoras, roçadeira e uma carreta agrícola para três toneladas. Presidente de Honra do FPS, a primeira-dama do Amazonas foi recebida ao lado do governador José Melo para conhecer os avanços já conquistados pela comunidade produtiva.

“Esse maquinário tem representado tudo para nós. Foi um sonho antigo de sair do manual para mecanização, utilizando nossa área toda. Para nós foi um presente de Deus, com muitas vantagens”, disse a presidente da Aderprom, Marília Andrade. O grupo de produção reúne 105 produtores para o cultivo de frutas como banana, cará, abacaxi e laranja.

Com a chegada do maquinário, a associação de produtores conseguiu fornecer alimentos para o programa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e, este ano, está se preparando para fornecer para o Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), do Governo do Amazonas. “Fizemos ano passado R$ 520 mil de contrato com a Conab e estamos concorrendo este ano para fechar com a Seduc e a Prefeitura de Caapiranga”, comemorou Andrade.

Durante a visita para a entrega oficial dos equipamentos, a primeira-dama do Amazonas destacou que o FPS recebe até o dia 6 de março inscrições no edital de fomento exclusivo aberto pelo Fundo para beneficiar associações e cooperativas ligadas ao setor produtivo. O recurso total será de R$ 5 milhões.

Como se inscrever

Cada entidade poderá apresentar uma proposta por meio físico e deverá registrá-la no protocolo do FPS, localizado na sede do Governo do Estado, na avenida Brasil, nº 3.925, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, que funciona das 8h às 12h e das 14h às 18h. A inscrição se estenderá até o dia 6 de março.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones: (92) 3303-8367, (92) 3303-8319 e (92) 3303-8452, ou na página: www.amazonas.am.gov.br/ (no canto superior direito). As propostas serão analisadas por uma comissão formada por diversos órgãos e o parecer será emitido em até 45 dias.

Em 2016, o Governo do Amazonas aprovou o repasse de R$ 3,383 milhões para 23 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que prestam serviços assistenciais no Estado. Esse recurso é parte dos investimentos feitos através do FPS. No ano, o montante somou R$ 51,815 milhões.

Com informações da assessoria