Presidente da Rússia nega envolvimento com hackers, que ‘podem surgir em qualquer país’

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a negar nesta quinta-feira (1º) qualquer envolvimento do governo com hackers.

“Não nos engajamos nisso a nível do governo”, afirmou ele, durante um encontro com jornalistas de agências de notícias em um fórum econômico em São Petersburgo.

Putin disse ainda que “nenhum hacker consegue influenciar campanhas eleitorais em países da Europa, Ásia ou América”, mas considera que “hackers podem surgir em qualquer país. Se eles são patriotas darão sua contribuição ao que beneficie a Rússia”.

Moscou é acusada por Estados Unidos e França de envolvimento com ações de hackers nas últimas eleições em ambos os países.

No caso francês, a campanha do centrista Emmanuel Macron disse ter sido vítima de ao menos cinco ciberataques entre janeiro e abril deste ano.

Os EUA investigam o envolvimento de assessores do presidente Donald Trump com a Rússia durante a eleição do ano passado. Agências de inteligência americanas acusam a Rússia de hackear e-mails da liderança do Partido Democrata com o objetivo de ajudar na vitória do republicano Trump.

No evento com jornalistas nesta quinta-feira (1º), Putin afirmou ainda que existe uma “russofobia contraproducente”, mas que ela “não vai durar eternamente.

“Essa russofobia está relacionada com a emergência de um mundo multipolar”, disse o líder russo, resultado em particular dos esforços de Moscou, o que desagrada alguns, que impõem ao país “restrições econômicas, cujo efeito é absolutamente nulo”.

