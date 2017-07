Presidente da Fecomércio AM vê avanços em novas leis trabalhistas

Roberto Tadros avalia como positivas as novas leis trabalhistas-Foto: Aleam

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM), José Roberto Tadros, alinhado ao posicionamento da Confederação Nacional do Comércio (CNC), avalia como um avanço importante para a sociedade brasileira a aprovação das novas leis trabalhistas, sancionadas pelo presidente Michel Temer.