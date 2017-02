Presidente da Comissão dos Ciclistas tem parada cardíaca e morre

O presidente da Comissão dos Ciclistas do Amazonas, Jordan Fonseca, morreu na noite deste sábado (4) devido a uma parada cardíaca. Na ocasião, ele estava acompanhado da esposa.

O fato ocorreu por volta das 22h, na residência dele, situada no condomínio São Judas Tadeu, bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e tentou reanimá-lo por 30 minutos, mas não teve resultados.

De acordo com a representante do grupo ‘Pedalando com Você’, Mayara Alves, Jordan era hipertenso, não estava tomando os remédios e, recentemente, se queixou de dores na nuca.

“Foi uma surpresa para todos nós. Ainda à noite, fomos lá quando soubemos, mas já não estava mais lá. Ele era cheio de saúde, pedalava, é muito triste a perda dele”, lamentou.

Ele ainda era coordenador da Federação do Ciclismo Amazonense e Secretário do Turismo de Rio Preto da Eva (a 57 KM de Manaus).

O velório está sendo realizado na Funerária Almir Neves, situada na avenida Joaquim Nabuco, no Centro da Capital.

Homenagens

A Comissão dos Ciclistas do Amazonas vai realizar uma pedalada de homenagem à Jordan. A contração será hoje (5), ao meio dia, em frente à loja ‘Pedalando Com Você’, localizada na avenida F, 126, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste. A saída será às 13h para acompanhar o enterro que está previsto para acontecer 15h.

