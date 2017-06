Presidente da Colômbia diz que naufrágio deixou seis mortos e 31 desaparecidos

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse que o naufrágio do barco turístico El Almirante nesse domingo (25), na represa de Guatapé, deixou seis mortos e 31 desaparecidos. A informação é da Agência EFE.

“Até agora, tivemos informação de seis pessoas mortas, três que estão no hospital e três que foram resgatadas pelos mergulhadores”, afirmou o presidente que seguiu para o local do acidente. Segundo ele, 122 pessoas estão bem e 31 são consideradas desaparecidas.

Santos comentou que alguns dos 31 desaparecidos podem estar com as pessoas que ajudaram a resgatá-los no momento do afundamento do barco.

O presidente colombiano acrescentou que é um trabalho difícil, porque a água é muito fria, e que os mergulhadores trabalharão o tempo que for necessário para resgatar as vítimas.

Juan Manuel Santos descartou a possibilidade de que o naufrágio tenha ocorrido por excesso de passageiros, apesar de as investigações sobre as causas do acidente ainda não terem começado.

Com informações da assessoria

Agência Brasil