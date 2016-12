Presidente da Chapecoense diz que vai conversar com Levir Culpi nesta quarta

O presidente em exercício da Chapecoense, Ivan Tozzo, afirmou que que terá uma conversa com o técnico Levir Culpi nesta quarta-feira (7). O treinador se ofereceu para comandar o clube catarinense de graça até o início de maio, quando termina o Campeonato Catarinense.

“Gostei muito da atitude e vou conversar com o Levir amanhã [quarta-feira] para saber realmente do interesse dele”, disse Ivan Tozzo, que assumiu o comando da equipe após a morte de Sandro Pallaoro.

Levir Culpi, demitido do Fluminense há um mês, usou o seu Twitter nesta terça para se colocar à disposição da Chapecoense.

“Ontem pela manhã acordei decidido a oferecer meu trabalho de forma voluntária à Chapecoense até o final do Campeonato Estadual em maio. Nesse momento de consternação, ofereço apenas uma mão e me coloco à disposição. Porém, essa é uma escolha que cabe ao clube, ao seu tempo…”, escreveu.

O estafe de Levir Culpi já afirmou inclusive que o treinador já tem uma lista de reforços que pode ajudar na reestruturação do clube.

Desde a última segunda-feira, a Chapecoense começou a pensar na montagem do time para a próxima temporada. De acordo com a equipe, 20 jogadores serão contratados e dez atletas das categorias de base vão fazer parte do elenco profissional.

O elenco ainda deverá ser completado com os atacantes Lourency e Lucas Mineiro, que estavam no grupo que disputou o Brasileiro. Já o goleiro Marcelo Boeck, os zagueiros Demerson e Rafael Lima, o lateral Cláudio Winck, o volante Moisés e os meias Martinuccio e Neném, que têm contrato até o final desta temporada, estão com o futuro indefinido.

A Chapecoense terá que montar um novo elenco após o acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, incluindo 19 jogadores e 24 membros da delegação. Três jogadores ainda estão internados na Colômbia: o goleiro Jackson Follmann, 24, que deverá passar por uma cirurgia nesta quarta-feira (7) para ampliar em cerca de 4 centímetros a amputação de sua perna direita, o zagueiro Neto, último a ser resgatado com vida, que está em coma induzido e com ventilação mecânica, e o lateral esquerdo Alan Ruschel.

Luiz Cosenzo

FolhaPress