Presidente da Câmara sugere que Amazonas decrete emergência em Saúde e Segurança

O presidente da Câmara Municipal de Manaus Wilker Barreto (PHS) sugeriu ao governador interino, David Almeida (PSD), a decretação de Situação de Emergência nas áreas da saúde e segurança pública no Estado do Amazonas. “Vejo com bons olhos e muito proativas as ações tomadas pelo governador David Almeida. Entendo que não seria fantasioso,no entanto, se decretasse emergência na saúde pública e na segurança”, disse.

Segundo Wilker Barreto, a decretação de Estado de Emergência proposta serviria para celeridade nas ações do Governo Estadual para socorrer as duas áreas cruciais e que necessitam de ações emergenciais. “Chame os entes fiscalizadores, como Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, porque temos um rito. Sabemos como funciona um processo licitatório. Uma tomada de preços, para o cumprimento de todo o ciclo licitatório, leva meses até ser concluído. Estamos sem medicamentos nos hospitais. No interior está faltando medicamentos para anestesia, isso é fato”, afirmou.

O presidente disse que é visível o colapso na área de saúde. “Não estamos falando de sobrepreço, preço majorado. Vamos passar meses licitando para adquirir medicamento. Medicamento não espera, o paciente não espera. É visível o colapso na área da saúde. É só ir no Hospital 28 de Agosto, no Francisca Mendes, no Cecon. Tenho certeza que o governador David Almeida está sensível a isso”, acrescentou.

Em relação à Segurança Pública, o parlamentar disse que o secretário de segurança Sérgio Fontes já esteve na Câmara. “É um dos melhores quadros da área, mas se não dermos melhorias de condições de trabalho é difícil ter um técnico de um time que não está motivado. É só andar em Manaus e observar a sensação de insegurança.Daí a necessidade da emergência nos dois setores cruciais que são à saúde e à segurança”, disse Barreto.

Com informações da assessoria