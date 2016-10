Presidente da Câmara de Iranduba e filho de candidato a prefeito são presos suspeitos de compra de voto

O presidente da Câmara Municipal de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), Ernades Rocha e o empresário Miguel Lopes, filho do candidato a prefeito do município, Nonato Lopes, foram presos na noite desse sábado (1), por volta das 23h30, com R$7 mil em espécie, no Distrito de Cacau Pirera.

De acordo com a informações , o vereador e o empresário foram presos após uma denúncia informando que os dois estavam comprando votos no Distrito de Cacau Pirera. Durante a abordagem, foi aprendida com eles a quantia de R$ 7 mil em espécie e uma pistola.

Além de presidente da câmara, Ernades Rocha é o coordenador da campanha de Nonato Lopes. Ele o filho do candidato, foram levados para o 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na sede de Iranduba, onde foram feitos os procedimentos.

EM TEMPO Online