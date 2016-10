Presidente da Aleam quer transformar Vidal Pessoa em centro cultural e esportivo em Manaus

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PSD) apresentou, nesta quinta-feira (27), um requerimento no qual solicita ao governo do Amazonas a realização de um estudo para transformar a Cadeia Raimundo Vidal Pessoa em um Centro Cultural e Esportivo. Para o deputado a localização e o espaço disponível são favoráveis para transformar o prédio em mais um ponto turístico para a cidade de Manaus.

De acordo com o parlamentar, o complexo possui quadras esportivas e cinco alas com espaços que podem ser reformados e transformados, respectivamente, em áreas de lazer, e salas para exposições artísticas, dança, música e realização de oficinas de artes.

“Nossa proposta é dar para os pavilhões, que foram marcados pelo sofrimento, um novo significado. Estamos propondo que os espaços sejam ocupados pela produção artística e cultural, com aulas de dança, teatro, literatura, música, artes plásticas, com áreas destinadas a exposição e debates sobre artes bem como outras apresentações culturais”, afirmou.

Ele explicou que o reaproveitamento de espaços como esse já é uma prática em outras cidades, como Recife, onde a Casa de Detenção, que havia sido desativada, passou abrigar a Casa da Cultura. E lembrou que a medida representa economia de recursos já que não será necessário construir um novo espaço, apenas reformar.

“Tenho certeza que se pudermos fazer isso será um novo ponto onde os artistas poderão expor seus trabalhos e comercializá-los. Onde poderão ser realizadas oficinas de artes e, acima de tudo, um ponto turístico. Manaus é carente de pontos turísticos onde as pessoas possam conhecer o artesanato indígena e o artesanato dos nossos povos ribeirinhos”, disse.

O prédio onde funcionou a Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa foi desativado por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por causa da superlotação que impossibilitava o confinamento adequado dos presos.

Com informações da assessoria