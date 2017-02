Presidente da Aleam afirma que Constituição do AM será revisada

Na próxima semana, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), deputado David Almeida (PSD), vai instalar uma comissão para revisar as leis que compõem a Constituição do Estado, que será comandada pelos deputados Platiny Soares (DEM) e Serafim Corrêa (PSB). A informação exclusiva foi dada durante visita de cortesia à Redação do EM TEMPO, nesta quinta-feira (9).

Na companhia de parte da mesa diretora da casa legislativa – os deputados Abdala Fraxe (1º vice-presidente) e Orlando Cidade (presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação), ambos do PTN e o líder do governo na Assembleia, Sabá Reis (PR) , David Almeida foi recebido pelo presidente e vice-presidente do Grupo Raman Neves de Comunicação, Otávio Raman e Otávio Júnior, respectivamente, para apresentar a nova gestão do Legislativo estadual, que tomou posse no dia 1º deste mês.

David Almeida afirmou que teve uma conversa, ontem, com o procurador-geral da Assembleia Legislativa, Vander Góes, para que na próxima semana seja feito o anúncio de atualização do texto da Constituição.

A última atualização da Carta Magna do Estado, segundo o deputado, aconteceu na gestão do ex-presidente, Ricardo Nicolau (PSD), em 2010. Após a revisão, a nova redação deverá ser impressa e distribuída para as escolas da capital e no interior.

Emendas

De acordo com o presidente, anualmente, a casa vem aprovando emendas à Constituição. “E isso precisa ser compilado, precisa ser impresso e atualizado, não apenas no site da Assembleia, mas precisa ser base acadêmica para os estudantes em todas as localidades, na capital e no interior do Estado”, disse o presidente.

Quanto à escolha dos deputados Platiny e Serafim para comandar esse trabalho, David Almeida explicou que ambos os parlamentares, por conta de suas experiências e formação no direito, deverão

contribuir bastante.

Nesse processo de revisão, devem ser atualizadas leis caducas e excluídas leis semelhantes que estejam no escopo da Constituição.

Henderson Martins

EM TEMPO