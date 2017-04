Presença de urubus em rio leva caseiro a encontrar corpo de presidiário

O corpo de um homem, identificado como Tiago Nascimento Pereira, 22, foi encontrado boiando em um rio, no sítio Sucubera, situado na rodovia AM-010, km 26. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (18).

De acordo com informações preliminares, o homem, que possivelmente foi morto a tiros, era presidiário do semiaberto e estava desaparecido desde a última quinta-feira (13).

O corpo foi encontrado após um caseiro desconfiar da quantidade de urubus nas proximidades do rio. Ao verificar do que se tratava, o homem viu o corpo. Ele acionou a polícia, por meio do 190.

À polícia, a irmã dá vítima fez a identificação do corpo e confirmou que ele era usuário de drogas. A ocorrência foi atendida por policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai investigar o crime.

No IML, a reportagem tentou contato com familiares de Tiago, mas ninguém quis comentar o caso.

Laize Minelli

EM TEMPO