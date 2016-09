Presas mulheres envolvidas em tentativa de latrocínio contra autônomo na Torquato Tapajós

Suspeitas de envolvimento na tentativa de latrocínio contra um autônomo de 40 anos, a dupla Isabelly Mayse Braga Rodrigues, 23, e Brenda Alessandra da Silva Rodrigues, 19, foi apresentada na manhã desta quinta-feira (1º) pela Polícia Civil do Amazonas. O crime aconteceu no dia 18 de agosto deste ano, na avenida Torquato Tapajós, Zona Centro-Oeste da Manaus.

Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), Adriano Félix, as duas mulheres foram presas por volta das 17h de ontem (31), na rua Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Outros dois envolvidos no crime, Francisco Tavares dos Santos, 19, e Michael George dos Reis Pina, 20, também já foram presos.

Conforme a autoridade policial, a vítima teria ofertado um cordão de ouro em um site de compras e vendas de produtos. Brenda viu o anúncio e planejou roubar o autônomo com os outros três infratores. No dia do crime, por volta das 18h30, Brenda marcou com a vítima a negociação da compra do objeto em frente a uma escola, localizada na avenida Torquato Tapajós, bairro da Paz. Vendo que o local era bastante movimentado, o bando mudou o lugar do encontro, para as proximidades de uma drogaria, naquela mesma localidade.

“Quando a vítima chegou no segundo local combinado, Brenda o chamou e iniciou uma conversa para negociar o produto. Enquanto isso, Francisco e Michael, que estavam escondidos atrás de um caminhão, abordaram o homem e anunciaram o assalto. A vítima se assustou com a abordagem, momento em que Francisco efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a mão e a cintura da Brenda”, disse o titular, enumerando que o quarteto roubou do autônomo o cordão de ouro, um relógio e a motocicleta dele modelo Honda CB 300, de cor preta e placas NOT-7092.

Francisco e Michael já eram investigados por tentativa de latrocínio. “Os jovens vieram para a Derfd e, durante depoimento, confessaram a autoria no crime e apontaram Isabelly e Brenda como comparsas”, disse o delegado da especializada.

As duas mulheres foram indiciadas por latrocínio tentado e associação criminosa e foram encaminhadas para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria