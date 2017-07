Presa quadrilha que roubava e desmanchava carros em Manaus

Quadrilha presa acusada de roubar e desmanchar carros em Manaus -Foto: Divulgação

Uma quadrilha que atuava no desmanche de carros foi presa pela Polícia Militar do Amazonas, na tarde desta quinta-feira (6), no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Durante o patrulhamento, cinco suspeitos identificados como Patrick Leandro, de 21 anos, Eduardo Bruno Rego, de 23 anos, Maxwell Andrade Bina, de 22 anos, Eduardo Paes de Almeida, de 18 anos e Hudson Pinheiro de Souza (25), foram flagrados desmanchando um carro modelo Fiat Siena, de cor prata e placa JXS-2419, com restrição de roubo, em via pública.

Leia também: Roubo de carros é recorde em Manaus, diz pesquisa

Durante a abordagem, os membros da quadrilha informaram que os pneus do veículo estavam em uma borracharia nas proximidades. A Polícia conseguiu localizar o jogo de aros, os quatro pneus e a bateria do veículo, no interior da residência do dono da borracharia, identificado como Alexandre de Lima Vasconcelos, de 32 anos, que também foi preso.

Os acusados foram conduzidos ao 13º DIP para os procedimentos legais.

EM TEMPO

Leia mais:

Polícia prende bando que roubou 4 carros em 10 dias na Zona Norte

Caminhonete roubada de padre se envolve em acidente com mais três carros na Torquato

Suspeitos de roubo de carro e clonagem de placas são presos na Zona Leste