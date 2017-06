Presa mulher flagrada por câmeras durante assalto em drogaria na Cidade Nova

Uma mulher identificada como Maria Elcicleude Marques de Alcântara, de 30 anos foi presa nesta quarta-feira (28), na segunda etapa do bairro Dom Pedro, em cumprimento a mandato de prisão preventiva por roubo majorado.

No dia 21 de marco deste ano, Maria Eucicleide acompanhada de um homem ainda não identificado, entraram em uma drogaria na Rua Guapo, bairro Cidade Nova, Zona Norte e anunciaram o roubo. Na ocasião, a dupla levou do estabelecimento R$ 1.717,75 em espécie, dinheiro pertencente ao caixa e de funcionários do local.

De acordo com o delegado Jeff David Mac Donald, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a mulher foi apresentada, Maria já responde a dois processos na Justiça, sendo um por roubo e outro por tráfico de drogas.

EM TEMPO, com informações da assessoria